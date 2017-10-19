Тридцать пятая годовщина трагедии на футбольном матче Спартак - Харлем

Тридцать пять лет назад - морозным вечером 20 октября — в конце футбольного матча в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА между московским "Спартаком" и голландским "Харлемом" произошла трагедия — из-за давки при выходе со стадиона по официальной версии погибло 66 болельщиков, пришедших поддержать "красно-белых", пострадал 61 человек.

По неофициальной же информации, которая долгие годы не раскрывалась, в тот день лишились жизни около 340 человек. Информация о количестве жертв этой трагедии появилась в советской печати лишь в 1989 году в газете "Советский спорт".

Накануне матча в Москве выпал первый снег. А сам день игры выдался морозным для середины октября (-10 градусов). Из 82 тысяч билетов было продано лишь 16 643 тысячи.

Всех болельщиков посадили на одну трибуну, вспоминает очевидец трагических событий Борис Шилов. Это была трибуна С — ближе к метро.

По его словам, было не очень много народа, бы снег. Молодежь снежки лепила и кидала в милицию.

До последней минуты счет в матче был 1:0 в пользу "Спартака", и многие замерзшие зрители потянулись к выходу. По одним данным, милиция направляла людей вниз по ступеням, по другим — был открыт только один выход с трибуны. Между тем, Борис Шилов вспоминает, что сотрудников милиции на стадионе не было уже во втором тайме.

"Видимо им не понравилось под обстрелом снежков", — отметил он.

Трагедия случилась на последней минуте матча. За 20 секунд до финального свистка Сергей Швецов забил второй мяч в ворота гостей.

"На трибунах творилось черт знает что", — констатировал Борис Шилов.

Услышав радостный рев фанатов "Спартака", успевшие покинуть трибуны зрители повернули назад и столкнулись с потоком людей, идущих вниз.

По словам очевидцев, на одной из нижних ступенек споткнулась девушка. Несколько человек попытались ей помочь, но под напором толпы не смогли устоять на ногах и упали. В узком пространстве, на обледеневших ступенях, возникла давка. Тех, кто спотыкался и падал, тут же затаптывала толпа. Не выдерживали нагрузки и металлические перила, из-за чего люди с большой высоты падали на голый бетон.

По словам Бориса Шилова, он до сих пор помнит полные ужаса глаза подростков.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, все 66 человек скончались от компрессионной асфиксии в результате сдавления грудной клетки и живота. Из них 45 не достигли возраста 20-ти лет, а средний возраст погибших составил 20,5 лет.

В больнице или в каретах "скорой помощи" ни один из пострадавших не умер. 61 человек получил ранения и увечья, в том числе 21 — тяжелые.

Официально главными виновниками трагедии были названы директор стадиона Виктор Кокрышев, его заместитель Лыжин и главный комендант стадиона Юрий Панчихин, проработавший в этой должности два с половиной месяца. Суд приговорил каждого из них к трем годам заключения. Однако в это время вышла амнистия в связи с 60-летием образования СССР, под которую попали Кокрышев и Лыжин. Панчихину срок заключения был сокращен наполовину. Он был отправлен на принудительные работы.

К уголовной ответственности был также привлечен командир подразделения милиции, обеспечивавшего охрану общественного порядка на трибуне "С", майор Семен Корягин. Но в связи с ранением, полученным в давке на стадионе, дело против него было выделено в отдельное производство, и позже он попал под амнистию.

Сегодня футболисты и руководство московского "Спартака" в Лужниках возложили венки к памятнику жертвам трагедии.

Траурная церемония прошла у памятника "Погибшим на стадионах мира", установленного на территории спорткомплекса "Лужники" в 1992 году. К монументу возложили венок от клуба главный тренер "Спартака" Массимо Каррера и капитан команды Денис Глушаков. Цветы к памятнику также возложили генеральный директор "красно-белых" Сергей Родионов (в 1982 году был участником матча), полузащитник Дмитрий Комбаров, вратарь Артем Ребров, ветераны, молодые игроки клуба, а также болельщики.

На матч 14-го тура чемпионата России с пермским Амкаром "красно-белые" выйдут с траурными повязками. Также "Спартак" на своем домашнем стадионе установит мемориальную доску в память о погибших в трагедии на матче с "Харлемом".