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Видеофакт: внедорожник не пропустил ребенка на переходе в Минске
20.10.2017 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В подписи к видеоролику, опубликованном сегодня на Youtube, говорится, что не заметить ребенка было невозможно.
В пятницу утром недалеко от гимназии №8 внедорожник Hyundai Tucson двигался по улице Якуба Коласа и опережал поток по трамвайным путям. Когда школьник стал пересекать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, пропустить его остановились встречный и попутный потоки автомобилей, а также трамвай.
Все это не остановило водителя автомобиля Hyundai, и он проехал переход, не останавливаясь. К счастью, ребенок заметил машину и смог вовремя остановиться.
Примечательно, что перед этим пешеходным переходом установлены "лежачие полицейские", чтобы их преодолеть, водители в любом случае должны снизить скорость.
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Водитель автомобиля Hyundai Tucson двигался по трамвайным путям, опережая поток, и не остановился пропустить юного пешехода. Смотрите на видео, как произошел инцидент.
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