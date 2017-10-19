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«Там вся коррупция». Лукашенко призвал жестко пресекать закупки через посредников

20.10.2017 13:54 — Разное | Ежедневник  
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«Там вся коррупция». Лукашенко призвал жестко пресекать закупки через посредников

фото: akmol.kz

В Беларуси будут жестко пресекать посредничество при закупках. Об этом предупредил глава государства Александр Лукашенко, выступая на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии ЖКХ.

В Беларуси будут жестко пресекать посредничество при закупках. Об этом предупредил глава государства Александр Лукашенко, выступая на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии ЖКХ.

По словам главы государства, посредническим структурам при закупках сырья и при реализации готовой продукции, особенно на государственных предприятиях, будет уделено особое внимание.

«Там вся коррупция. Всех, кого мы посадили в последнее время, почти все «залетели» именно на этих проблемах. Как только вы начинаете использовать посредников, к вам сразу придут правоохранители и контролеры. Это я вам твердо обещаю», - заявил Александр Лукашенко.

Президент в частности отметил, что закупка топлива у посреднических структур и без проведения конкурентных процедур ведет к завышению себестоимости тепловой энергии.

 
 
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В Беларуси будут жестко пресекать посредничество при закупках. Об этом предупредил глава государства Александр Лукашенко, выступая на республиканском семинаре о...

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