«Там вся коррупция». Лукашенко призвал жестко пресекать закупки через посредников

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В Беларуси будут жестко пресекать посредничество при закупках. Об этом предупредил глава государства Александр Лукашенко, выступая на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии ЖКХ.

В Беларуси будут жестко пресекать посредничество при закупках. Об этом предупредил глава государства Александр Лукашенко, выступая на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии ЖКХ.

По словам главы государства, посредническим структурам при закупках сырья и при реализации готовой продукции, особенно на государственных предприятиях, будет уделено особое внимание.

«Там вся коррупция. Всех, кого мы посадили в последнее время, почти все «залетели» именно на этих проблемах. Как только вы начинаете использовать посредников, к вам сразу придут правоохранители и контролеры. Это я вам твердо обещаю», - заявил Александр Лукашенко.

Президент в частности отметил, что закупка топлива у посреднических структур и без проведения конкурентных процедур ведет к завышению себестоимости тепловой энергии.