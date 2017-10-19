ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Палагин: Беларусь обязана получить свою квоту на "Шелковом пути"

20.10.2017 14:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Крупнейшим текущим событием можно назвать 19-й съезд Коммунистической партии Китая, который призван сформулировать стратегию развития страны на обозримое будущее, расставить приоритеты и поставить насущные задачи перед китайским обществом.

Палагин: Беларусь обязана получить свою квоту на "Шелковом пути"
© Sputnik/ Максим Блинов
Никишина: ЕАЭС и "Шелковый путь" – не конкуренты, а партнеры

Известный политический эксперт, начальник отдела экономики и развития Республиканского института китаеведения им. Конфуция Сергей Палагин в студии радио Sputnik Беларусь анализирует значение этого события, комментирует его масштаб и возможную роль Беларуси в китайской политике.

"Китай в последние годы существенно изменил свою стратегию. Он не "находится в тени", как в предыдущие годы, а разворачивается во всех направлениях, расширяет сферу своего влияния, противопоставляя себя США. Китай строит новый "Шелковый путь", и Беларусь, будучи на этом пути не самой главной страной, тем не менее, обязана получить свою квоту", — считает эксперт.

По мнению Сергея Палагина, Беларуси нужно стараться серьезно взаимодействовать с Китаем, готовить специалистов (чем и занимается Институт Конфуция), которые были бы востребованы и в Китае, и в нашей стране, которые могли бы уверенно, с пониманием всей китайской специфики работать в сфере совместных проектов и на совместных предприятиях.

Беседу с политическим экспертом Сергеем Палагиным слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический эксперт, начальник отдела экономики и развития Республиканского института китаеведения имени Конфуция Сергей Палагин прокомментировал радио Sputnik...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Испания встала на путь в никуда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика