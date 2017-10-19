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Палагин: Беларусь обязана получить свою квоту на "Шелковом пути"
20.10.2017 14:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Крупнейшим текущим событием можно назвать
© Sputnik/ Максим Блинов
Известный политический эксперт, начальник отдела экономики и развития Республиканского института китаеведения им. Конфуция Сергей Палагин в студии радио Sputnik Беларусь анализирует
"Китай в последние годы существенно изменил свою стратегию. Он не "находится в тени", как в предыдущие годы, а разворачивается во всех направлениях, расширяет сферу своего влияния, противопоставляя себя США. Китай строит новый "Шелковый путь", и Беларусь, будучи на этом пути не самой главной страной, тем не менее, обязана получить свою квоту", — считает эксперт.
По мнению Сергея Палагина, Беларуси нужно стараться серьезно взаимодействовать с Китаем, готовить специалистов (чем и занимается Институт Конфуция), которые были бы востребованы и в Китае, и в нашей стране, которые могли бы уверенно, с пониманием всей китайской специфики работать в сфере совместных проектов и на совместных предприятиях.
Беседу с политическим экспертом Сергеем Палагиным слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Политический эксперт, начальник отдела экономики и развития Республиканского института китаеведения имени Конфуция Сергей Палагин прокомментировал радио Sputnik...
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