Палагин: Беларусь обязана получить свою квоту на "Шелковом пути" /

Крупнейшим текущим событием можно назвать 19-й съезд Коммунистической партии Китая , который призван сформулировать стратегию развития страны на обозримое будущее, расставить приоритеты и поставить насущные задачи перед китайским обществом.

Известный политический эксперт, начальник отдела экономики и развития Республиканского института китаеведения им. Конфуция Сергей Палагин в студии радио Sputnik Беларусь анализирует значение этого события, комментирует его масштаб и возможную роль Беларуси в китайской политике .

"Китай в последние годы существенно изменил свою стратегию. Он не "находится в тени", как в предыдущие годы, а разворачивается во всех направлениях, расширяет сферу своего влияния, противопоставляя себя США. Китай строит новый "Шелковый путь", и Беларусь, будучи на этом пути не самой главной страной, тем не менее, обязана получить свою квоту", — считает эксперт.

По мнению Сергея Палагина, Беларуси нужно стараться серьезно взаимодействовать с Китаем, готовить специалистов (чем и занимается Институт Конфуция), которые были бы востребованы и в Китае, и в нашей стране, которые могли бы уверенно, с пониманием всей китайской специфики работать в сфере совместных проектов и на совместных предприятиях.

Беседу с политическим экспертом Сергеем Палагиным слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.