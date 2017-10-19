В минувший четверг на "Борисов-Арене" состоялся матч третьего тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ — "Кельн". Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом — 1:0 . Викторию борисовчанам принес полузащитник Алексей Риос на 55-й минуте встречи. После игры хавбек рассказал, как родился единственный гол в ворота "козлов".



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"В том эпизоде я подключился к атаке и видел, что Мирко Иванич пытается обыграть нескольких соперников в центре чужой штрафной. Рядом было свободное пространство — и у меня возникла какая-то чуйка: нужно идти именно туда. В итоге мяч отскочил прямо на ногу. Пускай и левой, но попал в цель", — приводит слова Риоса пресс-служба БАТЭ.

Победа над "Кельном" позволила БАТЭ подняться в группе Н с третьего на второе место (4 очка). Первое место закрепил за собой лондонский "Арсенал" (9), третья строчка у сербской "Црвены Звезды" (4), а последнее у "Кельна" (0).

2 ноября "желто-синие" в Кельне проведут ответный поединок.