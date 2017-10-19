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Килограммовые маленькие метеориты вызывают вспышки на Луне

20.10.2017 15:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Вспышки на Луне возникают в результате столкновения небольших метеоритов с поверхностью спутника Земли, объяснили ученые на ежегодной планетологической конференции DPS в американском Прово.

Исследователи изучают поверхность земного спутника с помощью двух телескопов: один наблюдает за происходящим в видимом свете, а другой смотрит на Луну только в инфракрасном спектре. Объединив данные двух устройств, ученые смогли измерить температуру и поверхность небесного тела в тех местах, куда падают метеориты.

В рамках проекта NELIOTA Европейское космическое агентство с помощью установленного в обсерватории Крионери в Греции телескопа наблюдает за астероидами. На него установили несколько камер высокого разрешения, способных видеть следы падений даже самых небольших объектов на поверхность Луны. В момент возникновения вспышки температура Луны разогревается до 1500-3000 градусов Кельвина (1200-1500 градусов Цельсия).

Из этого ученые сделали вывод, что такой рост температуры может быть достигнут только в результате столкновения с метеоритом. Масса таких астероидов сравнительно невелика и варьируется от нескольких сотен грамм до пары килограмм.

"Эти данные помогут нам измерить плотность тех небесных тел, которые порождают вспышки, и понять, как они возникли. Были ли они астероидами или кометами? Сейчас мы пытаемся найти ответ на этот вопрос", — цитирует планетолога из Европейского космического агентства Хриза Авделлиду РИА Новости.

В последние десятилетия изучению астероидов придается особенное значение. Крупных объектов, пролетающих близ орбиты Земли, достаточно мало, и исследователи пытаются построить орбиты каждого из них и предсказать траекторию, чтобы предупредить столкновение с землей. Они отмечают, что большинство таких тел опасности не представляют, ежегодно почти две тысячи тонн метеоритного вещества безболезненно для людей падает на землю.

 
Теги: Минск
 
 
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Поверхность Луны в области столкновения может разогреться до 2,5 тысячи градусов.

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