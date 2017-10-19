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СК о трагедии в Гомеле: грузовик сбил девочку на пешеходном переходе

20.10.2017 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дорожно-транспортное происшествие в Гомеле на перекрестке улиц Песина и Телегина произошло днем 19 октября. Житель Гомельского района, управляя грузовиком "МАЗ", совершил наезд на 10-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

СК о трагедии в Гомеле: грузовик сбил девочку на пешеходном переходе
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
ГАИ рекомендует водителям использовать видеорегистраторы

"Девочка направлялась на занятия в художественную школу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. По подозрению в совершении преступления водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания", — рассказала Кривоногова.

Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317, это "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Сотрудники УСК по Гомельской области обращаются к гражданам, ставшим очевидцами указанного происшествия, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП, с просьбой обратиться в следственное управление по телефонам: (8-0232) 70-40-97, (8-029) 674-41-06.

Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
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Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности смертельной аварии в Гомеле: водитель МАЗа сбил...

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