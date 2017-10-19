Дорожно-транспортное происшествие в Гомеле на перекрестке улиц Песина и Телегина произошло днем 19 октября. Житель Гомельского района, управляя грузовиком "МАЗ", совершил наезд на 10-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



© Sputnik/ Алексей Мальгавко ГАИ рекомендует водителям использовать видеорегистраторы

"Девочка направлялась на занятия в художественную школу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. По подозрению в совершении преступления водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания ", — рассказала Кривоногова.

Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317, это "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

СК о трагедии в Гомеле: грузовик сбил девочку на пешеходном переходе /

Сотрудники УСК по Гомельской области обращаются к гражданам, ставшим очевидцами указанного происшествия, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП, с просьбой обратиться в следственное управление по телефонам: (8-0232) 70-40-97, (8-029) 674-41-06.

Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой слушайте на радио Sputnik Беларусь.