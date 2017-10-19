В Беларуси больше 70 компаний занимаются искусственным интеллектом

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Разработками в сфере искусственного интеллекта в Беларуси сейчас занимается более 70 компаний, а не только известные на весь мир AIMatter и MSQRD.

При помощи участников ИТ-сообщества инвестор и ИТ-предприниматель Алексей Мельничек составил список компаний, ведущих разработку в области ИИ в Беларуси, и составил из него карту, пишет dev.by .

Карта, по мнению предпринимателя, должна привлечь внимание к беларуским AI-проектам, даст возможность понять, в каких индустриях они работают и какие технологии используют. На данный момент, в перечень попали 70 компаний из 10 разных областей. Тут и молодые стартапы, и мировые игроки, вроде EPAM или Viber.

Специализаций и областей применения на карте представлено много: компании, которые занимаются «традиционными» машинным обучением, обработкой естественного языка, компьютерным зрением. Кроме того, перечислены компании работающие в области здравоохранения, сельского хозяйства, ритейла, промышленного производства, финансов, транспорта, защиты окружающей среды.

Внушительный список дает надежду на то, что в ближайшее время мы услышим о новых успехах беларуских ИИ-стартапов.