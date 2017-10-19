ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси больше 70 компаний занимаются искусственным интеллектом

20.10.2017 15:07 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси больше 70 компаний занимаются искусственным интеллектом

фото: dev.by

Разработками в сфере искусственного интеллекта в Беларуси сейчас занимается более 70 компаний, а не только известные на весь мир AIMatter и MSQRD.

При помощи участников ИТ-сообщества инвестор и ИТ-предприниматель Алексей Мельничек составил список компаний, ведущих разработку в области ИИ в Беларуси, и составил из него карту, пишет dev.by.

Карта, по мнению предпринимателя, должна привлечь внимание к беларуским AI-проектам, даст возможность понять, в каких индустриях они работают и какие технологии используют. На данный момент, в перечень попали 70 компаний из 10 разных областей. Тут и молодые стартапы, и мировые игроки, вроде EPAM или Viber.

Специализаций и областей применения на карте представлено много: компании, которые занимаются «традиционными» машинным обучением, обработкой естественного языка, компьютерным зрением. Кроме того, перечислены компании работающие в области здравоохранения, сельского хозяйства, ритейла, промышленного производства, финансов, транспорта, защиты окружающей среды.

Внушительный список дает надежду на то, что в ближайшее время мы услышим о новых успехах беларуских ИИ-стартапов. 

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработками в сфере искусственного интеллекта в Беларуси сейчас занимается более 70 компаний, а не только известные на весь мир AIMatter и MSQRD.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские футболистки потерпели второе поражение в квалификации ЧМ-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика