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Путин о ситуации с Каталонией: Европе нужно было думать раньше
20.10.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь
По словам Путина, в Кремле знают, какие шаги предпринимает Мадрид для урегулирования ситуации в Каталонии.
© Sputnik/ Владимир Трефилов
"В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств", — сказал президент РФ в ходе своего выступления на пленарной сессии форума "Валдай".
Путин также добавил, что Европе необходимо было думать об этом вопросе еще тогда, когда противоречивые процессы только возникали.
Накануне истек срок, когда глава Женералитета Каталонии Карлос Пучдемон должен был ответить на вопрос Мадрида, провозглашена ли независимость автономии. Пучдемон заявил, что парламент Каталонии соберется на голосование по вопросу независимости, если испанские власти откажутся от диалога. В субботу Совмин Испании соберется на заседание для того, чтобы рассмотреть ограничение самоуправления Каталонии.
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