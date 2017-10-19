ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин о ситуации с Каталонией: Европе нужно было думать раньше

20.10.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По словам Путина, в Кремле знают, какие шаги предпринимает Мадрид для урегулирования ситуации в Каталонии.

Путин о ситуации с Каталонией: Европе нужно было думать раньше
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Испания встала на путь в никуда

"В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств", — сказал президент РФ в ходе своего выступления на пленарной сессии форума "Валдай".

Путин также добавил, что Европе необходимо было думать об этом вопросе еще тогда, когда противоречивые процессы только возникали.

Накануне истек срок, когда глава Женералитета Каталонии Карлос Пучдемон должен был ответить на вопрос Мадрида, провозглашена ли независимость автономии. Пучдемон заявил, что парламент Каталонии соберется на голосование по вопросу независимости, если испанские власти откажутся от диалога. В субботу Совмин Испании соберется на заседание для того, чтобы рассмотреть ограничение самоуправления Каталонии.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин прокомментировал политический конфликт Испании и Каталонии. Смотрите на видео, что сказал российский лидер о каталонском кризисе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Индии футбольная команда избила судей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика