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Лукашенко: тарифы на услуги ЖКХ должны быть подъемными для народа
20.10.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь
В Беларуси уже неоднократно договаривались о том, что
© Sputnik / Виктор Толочко
"Насколько мне известно, такое повышение уже произошло — в январе 2017 года. Вместе с тем правительство, министерства ведущие, Министерство торговли в сентябре повысили тарифы на 8%, и начинаете дальше пугать людей, что в декабре еще увеличите на 10%. И это при том, что с ноября все объективно будут платить больше в связи с включением отопления", — сказал Лукашенко.
Такой подход к делу глава государства назвал "антинародным", подчеркнув, что "так быть не должно". Это приведет к значительному росту платежей и вызовет негативный общественный резонанс.
"Я не понимаю, вы вместе с правительством, губернаторы, кому хотите угодить — своим людям или неким организациям международным? Ставлю задачу для всех:
По словам белорусского лидера, правительству и Комитету госконтроля уже поставлена задача "детально проверить и 1 января 2018 года утвердить тарифы с новым решением президента".
"Хочу подчеркнуть, не надо будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости услуг буквально с завтрашнего дня. Это вопрос, в том числе, и политический. Спешка здесь недопустима", — заявил Лукашенко.
Как отметил президент, тарифы сначала нужно подсчитать точно, чтобы "не жировать и не решать свои проблемы за счет населения". Только после этого может быть принято решение о том, как и когда выходить на стопроцентную оплату.
Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу "для всех": с 2018 года проводить в стране разовое повышение тарифов ЖКХ только на 5 долларов и в дальнейшем не...
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