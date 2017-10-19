ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: тарифы на услуги ЖКХ должны быть подъемными для народа

20.10.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси уже неоднократно договаривались о том, что тарифы ЖКХ повышаются только на 5 долларов в год и индексируются в связке с ростом доходов населения, напомнил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу 20 октября на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии сферы ЖКХ в стране.

Лукашенко: тарифы на услуги ЖКХ должны быть подъемными для народа
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: разговоры об упразднении Минжилкомхоза надо прекратить

"Насколько мне известно, такое повышение уже произошло — в январе 2017 года. Вместе с тем правительство, министерства ведущие, Министерство торговли в сентябре повысили тарифы на 8%, и начинаете дальше пугать людей, что в декабре еще увеличите на 10%. И это при том, что с ноября все объективно будут платить больше в связи с включением отопления", — сказал Лукашенко.

Такой подход к делу глава государства назвал "антинародным", подчеркнув, что "так быть не должно". Это приведет к значительному росту платежей и вызовет негативный общественный резонанс.

"Я не понимаю, вы вместе с правительством, губернаторы, кому хотите угодить — своим людям или неким организациям международным? Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на 5 долларов, и в дальнейшем — никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъемными для народа", — сказал Лукашенко.

В Минэнерго назвали тарифы на электроэнергию после запуска БелАЭС >>

По словам белорусского лидера, правительству и Комитету госконтроля уже поставлена задача "детально проверить и 1 января 2018 года утвердить тарифы с новым решением президента".

"Хочу подчеркнуть, не надо будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости услуг буквально с завтрашнего дня. Это вопрос, в том числе, и политический. Спешка здесь недопустима", — заявил Лукашенко.

Как отметил президент, тарифы сначала нужно подсчитать точно, чтобы "не жировать и не решать свои проблемы за счет населения". Только после этого может быть принято решение о том, как и когда выходить на стопроцентную оплату.

Правительство придумало, как реформировать ЖКХ >>

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.  

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу "для всех": с 2018 года проводить в стране разовое повышение тарифов ЖКХ только на 5 долларов и в дальнейшем не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Аукционы по долгостроям из "президентского списка": один сегодня не продан, выставлен второй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика