Лукашенко: тарифы на услуги ЖКХ должны быть подъемными для народа /

В Беларуси уже неоднократно договаривались о том, что тарифы ЖКХ повышаются только на 5 долларов в год и индексируются в связке с ростом доходов населения, напомнил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу 20 октября на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии сферы ЖКХ в стране.



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"Насколько мне известно, такое повышение уже произошло — в январе 2017 года. Вместе с тем правительство, министерства ведущие, Министерство торговли в сентябре повысили тарифы на 8%, и начинаете дальше пугать людей, что в декабре еще увеличите на 10%. И это при том, что с ноября все объективно будут платить больше в связи с включением отопления", — сказал Лукашенко.

Такой подход к делу глава государства назвал "антинародным", подчеркнув, что "так быть не должно". Это приведет к значительному росту платежей и вызовет негативный общественный резонанс.

"Я не понимаю, вы вместе с правительством, губернаторы, кому хотите угодить — своим людям или неким организациям международным? Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на 5 долларов , и в дальнейшем — никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъемными для народа", — сказал Лукашенко.

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По словам белорусского лидера, правительству и Комитету госконтроля уже поставлена задача "детально проверить и 1 января 2018 года утвердить тарифы с новым решением президента".

"Хочу подчеркнуть, не надо будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости услуг буквально с завтрашнего дня. Это вопрос, в том числе, и политический. Спешка здесь недопустима", — заявил Лукашенко.

Как отметил президент, тарифы сначала нужно подсчитать точно, чтобы "не жировать и не решать свои проблемы за счет населения". Только после этого может быть принято решение о том, как и когда выходить на стопроцентную оплату.

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