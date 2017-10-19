Пограничники не комментирует инициативу РФ о введении постов на границе

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Российское правительство предварительно проработало вопрос о том, чтобы установить временные пограничные посты на границе с Беларусью, заявил в пятницу на совещании в Совете Федерации первый заместитель главы МВД России генерал-полковник Александр Горовой.



© Sputnik / Виктор Толочко Временные погранпосты появятся между РБ и РФ на время ЧМ по футболу

Данный вопрос на совещании в Совете федерации был поднят в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в РФ летом 2018 года . Кроме Москвы, матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Вопрос о введении пограничных постов на границе с Беларусью представители силовых ведомств и спецслужб поднимают не первый раз, после того как Минск ввел безвизовый режим на пять суток для граждан 80 государств.

"Правительством РФ предварительно проработан вопрос об установлении временных пограничных постов на границе с Беларусью как на автотрассе, так и на железной дороге", — сказал Горовой.

По его словам, МВД РФ "достаточно жестко будет работать с мая 2018 года". Российскую сторону волнует открытость в связи с подписанием указа, предоставляющего право безвизового въезда в Беларусь на пять суток гражданам 80 государств.

В данной связи он заявил об увеличении транзита наркотиков через российско-белорусскую. По данным Горового, наркотрафик вырос в разы. Страны, считает замминистра, должны унифицировать миграционное законодательства и перейти на миграционную карту до марта 2018 года.

В свою очередь официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский отметил, что "в пресс-службе ГПК не комментируют заявление первого заместителя МВД РФ генерал-полковника Горового".

Он также отметил, что по-прежнему белорусских пограничников на российской границе нет, стороны конструктивно взаимодействуют в вопросах охраны границы и у белорусские пограничников нет проблемных вопрос по взаимодействии с партнерами из ФСБ РФ.

Указ о безвизовом режиме в течение пяти суток для граждан 80 государств президент Беларуси подписал в начале 2017 года . В феврале приказы Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) о создании пограничных зон на границе с Беларусью вступили в силу.