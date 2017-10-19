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Белорусская милиция переходит на ружья с резиновыми пулями

20.10.2017 16:38 — Разное | Ежедневник  
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Белорусская милиция переходит на ружья с резиновыми пулями

фото: tut.by

Использовать резиновые пули будут, чтобы «при необходимости остановить преступника и при этом нанести минимальные повреждения».

На днях службе охраны исполнится 65 лет. Руководитель Департамента охраны МВД Сергей Хоменко рассказал об изменениях и новых технических новшествах, которые коснутся Департамента охраны МВД.

«Предусмотрен переход от использования нарезного автоматического оружия в ночное время к гладкоствольному с применением резиновых пуль. Смысл в том, чтобы при необходимости остановить преступника и при этом нанести минимальные повреждения», — пояснил «Минск-Новости» начальник Департамента охраны МВД Сергей Хоменко.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов тренируются на полигоне в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД. Как отмечают здесь, полигон построен по мировым стандартам. Он помогает отработать навыки милиционерам, которые в ближайшее время планируют перейти на использование группами задержаний помповых ружей.

В этом же центре в интерактивном тире сотрудники могут отработать технику стрельбы. А соседних павильонах — задержания в различных условиях. Например, в общественном транспорте, магазине или квартире.

 
Теги: Минск
 
 
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Использовать резиновые пули будут, чтобы «при необходимости остановить преступника и при этом нанести минимальные повреждения».

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