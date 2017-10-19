Россия может ввести погранпосты с Беларусью

Посты на границе России и Беларуси могут появиться на время ЧМ по футболу в 2018 году.

Об этом заявил первый замминистра МВД России Александр Горовой на заседании в Совете Федерации, отметив, что погранпосты будут сделаны только в том случае, если государства не унифицируют миграционное законодательство.

Как сказал Горовой, российская сторона беспокоится по поводу открытости границы, так как в Беларуси действует безвизовый режим въезда для граждан 80 стран мира.

По словам главы пресс-службы Комитета погранконтроля Беларуси Антона Бычковского, белорусские пограничники охраняют границы Союзного государства в таком режиме, что безопасности РФ со стороны Беларуси ничто не угрожает, даже с учетом безвиза для граждан 80 стран. Бычковский отметил, что прес-служба погранкомитета на комментирует слова первого замминистра МВД России.

Вводить пограничный контроль с белорусской стороны в ответ на действия российских властей не планируется.

Напомним, решение Федеральной службы безопасности России об установлении на граничащей с Беларусью территории пограничных зон вступило в силу 6 февраля.

Согласно приказу директора ФСБ Александра Бортникова от 29 декабря 2016 года, пограничная зона была введена на территории трех российских властей - Псковской, Смоленской и Брянской. В данных регионах установлены пограничные зоны с предупреждающими знаками. Пограничные зоны установлены для граждан третьих стран, следующих из Беларуси в Россию.

Стоит отметить, что введение Россией пограничной зоны связано с вступлением в силу указа Александра Лукашенко №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», который был подписан 9 января.