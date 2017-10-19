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Россия может ввести погранпосты с Беларусью
Посты на границе России и Беларуси могут появиться на время ЧМ по футболу в 2018 году.
Об этом заявил первый замминистра МВД России Александр Горовой на заседании в Совете Федерации, отметив, что погранпосты будут сделаны только в том случае, если государства не унифицируют миграционное законодательство.
Как сказал Горовой, российская сторона беспокоится по поводу открытости границы, так как в Беларуси действует безвизовый режим въезда для граждан 80 стран мира.
По словам главы пресс-службы Комитета погранконтроля Беларуси Антона Бычковского, белорусские пограничники охраняют границы Союзного государства в таком режиме, что безопасности РФ со стороны Беларуси ничто не угрожает, даже с учетом безвиза для граждан 80 стран. Бычковский отметил, что прес-служба погранкомитета на комментирует слова первого замминистра МВД России.
Вводить пограничный контроль с белорусской стороны в ответ на действия российских властей не планируется.
Напомним, решение Федеральной службы безопасности России об установлении на граничащей с Беларусью территории пограничных зон
Согласно приказу директора ФСБ Александра Бортникова от 29 декабря 2016 года,
Стоит отметить, что введение Россией пограничной зоны связано с вступлением в силу указа Александра Лукашенко №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», который
Белорусский президент
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Посты на границе России и Беларуси могут появиться на время ЧМ по футболу в 2018 году.
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