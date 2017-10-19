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УВД: тело жителя Орши, который числился пропавшим, нашли на кладбище
20.10.2017 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Заявление о пропаже жителя Орши поступило в правоохранительные органы еще в начале октября. Родственница 52-летнего мужчины сообщила, что он ездил на заработки в Россию и по возвращении собирался встретиться с ней, однако так и не появился.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам женщины, пропавший любил выпить, и она не придала этому значения. Но после того, как мужчина не давал о себе знать несколько дней, все же решила обратиться в милицию.
"Правоохранителями проведен целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате
У потерпевшего с собой могла находиться довольно крупная сумма денег, а также ювелирные изделия. На данный момент совместно с УСК по Витебской области проводится сбор доказательственной базы, а также устанавливаются все обстоятельства — где, когда и каким способом было совершено преступление.
Комментарий официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольги Шкуратовой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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