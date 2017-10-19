Заявление о пропаже жителя Орши поступило в правоохранительные органы еще в начале октября. Родственница 52-летнего мужчины сообщила, что он ездил на заработки в Россию и по возвращении собирался встретиться с ней, однако так и не появился.



© Sputnik / Виктор Толочко Родственники опознали тело девушки, обнаруженное в августе у вокзала

По словам женщины, пропавший любил выпить, и она не придала этому значения. Но после того, как мужчина не давал о себе знать несколько дней, все же решила обратиться в милицию.

"Правоохранителями проведен целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате на одном из деревенских кладбищ Оршанского района был обнаружен спрятанный труп пропавшего . Также установлен ряд граждан, с которым мужчина общался после приезда из России, и маршрут его передвижения. Более детальная проработка информации позволила очертить круг лиц, которые могли быть причастны к его смерти", — рассказала Шкуратова.

УВД: тело жителя Орши, который числился пропавшим, нашли на кладбище /

У потерпевшего с собой могла находиться довольно крупная сумма денег, а также ювелирные изделия. На данный момент совместно с УСК по Витебской области проводится сбор доказательственной базы, а также устанавливаются все обстоятельства — где, когда и каким способом было совершено преступление.

Комментарий официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольги Шкуратовой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.