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УВД: тело жителя Орши, который числился пропавшим, нашли на кладбище

20.10.2017 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Заявление о пропаже жителя Орши поступило в правоохранительные органы еще в начале октября. Родственница 52-летнего мужчины сообщила, что он ездил на заработки в Россию и по возвращении собирался встретиться с ней, однако так и не появился.

УВД: тело жителя Орши, который числился пропавшим, нашли на кладбище
© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам женщины, пропавший любил выпить, и она не придала этому значения. Но после того, как мужчина не давал о себе знать несколько дней, все же решила обратиться в милицию.

"Правоохранителями проведен целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате на одном из деревенских кладбищ Оршанского района был обнаружен спрятанный труп пропавшего. Также установлен ряд граждан, с которым мужчина общался после приезда из России, и  маршрут его передвижения. Более детальная проработка информации позволила очертить круг лиц, которые могли быть причастны к  его смерти", — рассказала Шкуратова.

У потерпевшего с собой могла находиться довольно крупная сумма денег, а также ювелирные изделия. На данный момент совместно с УСК по Витебской области  проводится сбор доказательственной базы, а также устанавливаются все обстоятельства — где, когда и каким способом было совершено преступление.

Комментарий официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольги Шкуратовой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Труп жителя Орши, пропавшего еще в начале октября, был спрятан на одном из деревенских кладбищ в Оршанском районе, основная версия — убийство, рассказала радио Sputnik...

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