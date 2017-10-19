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Ивлиева: налоговые доходы стран ЕАЭС не должны уходить в офшоры

20.10.2017 18:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Риски и угрозы в рамках ЕАЭС связаны с нестабильностью экономических систем, причем не только национальных, с каждой из стран — участниц союза, но и мировых, отметила заведующая кафедрой финансового права юридического факультета МГУ Марина Ивлиева в беседе на радио Sputnik Армения.

Ивлиева: налоговые доходы стран ЕАЭС не должны уходить в офшоры
© Sputnik/ Евгений Биятов
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"Странам-участницам придется бороться за свои налоговые доходы, чтобы их не продолжали уводить в офшоры, это борьба происходит и в России, и в странах-участницах, но я думаю, что они справятся", — сказала Ивлиева.

По словам собеседницы, механизмы такой борьбы уже разработаны и сформулированы во многих международных соглашениях на базе европейских стран, и страны ЕАЭС сейчас к ним присоединяются. Контроль и обмен информацией между налоговыми органами продолжает усиливаться, сказала Ивлиева.

Фрагмент беседы с заведующей кафедрой финансового права юридического факультета МГУ Мариной Ивлиевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Заведующая кафедрой финансового права юридического факультета МГУ Марина Ивлиева рассказала Sputnik о рисках и угрозах в ЕАЭС, связанных с нестабильностью...

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