Ивлиева: налоговые доходы стран ЕАЭС не должны уходить в офшоры

Риски и угрозы в рамках ЕАЭС связаны с нестабильностью экономических систем, причем не только национальных, с каждой из стран — участниц союза, но и мировых, отметила заведующая кафедрой финансового права юридического факультета МГУ Марина Ивлиева в беседе на радио Sputnik Армения .



© Sputnik/ Евгений Биятов Валовая: диалог бизнеса стран ЕС и ЕАЭС сегодня исключительно важен

"Странам-участницам придется бороться за свои налоговые доходы, чтобы их не продолжали уводить в офшоры, это борьба происходит и в России, и в странах-участницах, но я думаю, что они справятся", — сказала Ивлиева.

По словам собеседницы, механизмы такой борьбы уже разработаны и сформулированы во многих международных соглашениях на базе европейских стран, и страны ЕАЭС сейчас к ним присоединяются. Контроль и обмен информацией между налоговыми органами продолжает усиливаться, сказала Ивлиева.

Фрагмент беседы с заведующей кафедрой финансового права юридического факультета МГУ Мариной Ивлиевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.