Такое прозвище у Алишерова не зря — силач получил известность благодаря своим феноменальным челюстям, которыми он поднимает тяжести.



© Sputnik/ Константин Чалабов Силач с доброй душой: 50 лет Александру Карелину

Необычные способности тяжеловеса изучали даже медики — его исследовали рентгеном, чтобы убедиться в том, что у него в голове нету имплантов.

Кроме подъема челюстью гантели, Алишеров также протащил трехтонный автобус на три километра, а также сдвинул с места одновременно 21 автомобиль. Также силач умеет забивать лбом гвозди.

Сам силач неоднократно отмечал, что сила его челюстей — загадка и для него самого. И за все время, пока он выполняет свои трюки, ни один зуб у него не сломался.