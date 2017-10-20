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"Железный человек" из Кыргызстана поднял 250 килограммов зубами

20.10.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Такое прозвище у Алишерова не зря — силач получил известность благодаря своим феноменальным челюстям, которыми он поднимает тяжести.

"Железный человек" из Кыргызстана поднял 250 килограммов зубами
© Sputnik/ Константин Чалабов
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Необычные способности тяжеловеса изучали даже медики — его исследовали рентгеном, чтобы убедиться в том, что у него в голове нету имплантов.

Кроме подъема челюстью гантели, Алишеров также протащил трехтонный автобус на три километра, а также сдвинул с места одновременно 21 автомобиль. Также силач умеет забивать лбом гвозди.

Сам силач неоднократно отмечал, что сила его челюстей — загадка и для него самого. И за все время, пока он выполняет свои трюки, ни один зуб у него не сломался.

 
 
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Силач Нурлан Алишеров в очередной раз удивил публику, подняв зубами 250-килограммовую гантелю. Смотрите на видео, что умеет "Железный человек".

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