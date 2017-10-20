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Скоро снять автомобиль с учета можно будет в любом городе Беларуси

20.10.2017 20:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. На сегодняшний день идет переработка программного комплекса для реализации возможности снятия транспортного средства с учета в любой точке Республики Беларусь, отметил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Скоро снять автомобиль с учета можно будет в любом городе Беларуси
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
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Читатель Sputnik обратился к руководству ГАИ, описав проблему невозможности иногородним, чьи автомобили поставлены на учет в других регионах, снять свои автомобили с учета, к примеру, в столице, для последующей продажи.

"Остался технический вопрос модернизации существующей программы, и соответствующая норма будет внесена в постановление Совета министров, регулирующее регистрацию транспортных средств, для реализации этой возможности", — рассказал Гаруцн.

По его словам, это будет сделано в ближайшее время: в течение следующего года вопрос снятия автомобиля с учета может быть решен.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Многие водители жалуются, что приходится ехать в другой город, чтобы при продаже снять автомобиль с учета, однако в скором времени это проблема будет решена.

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