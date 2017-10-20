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Почти 60 полицейских погибли в Египте
21.10.2017 08:23 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт — Sputnik. Боевое столкновение между террористами и египетским спецназом произошло в районе эль-Вахат под Каиром в пятницу, в результате которого погибло 54 силовика, сообщает
В пустынном районе Египта скрывались террористы, обвиняемые в совершении нескольких терактов в стране. Было решено обезвредить эту террористическую ячейку.
Когда полицейские прибыли на место укрытия террористов, их обстреляли из оружия типа РПГ.
"Погибли 54 сотрудника полиции, в том числе 20 офицеров", — сообщило агентство.
Район боевого столкновения был оцеплен, силы безопасности Египта использовали вертолеты, чтобы уничтожить преступников.
Операция завершилась поздно вечером, затем полиция и военные зачищали район нападения в радиусе сорока километров.
Генеральный прокурор Египта поручил прокуратуре госбезопасности немедленно провести расследование обстоятельств случившегося.
Террористы, которых необходимо было обезвредить, причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте.
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Когда полицейские прибыли на место укрытия террористов, их обстреляли из оружия типа РПГ.
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