Шатило: Грибаускайте человек умный, но о БелАЭС говорит ерунду

Шатило: утверждения Грибаускайте о БелАЭС — это очень некрасиво /

Вице-президент Межрегионального общественного фонда поддержки ликвидаторов-инвалидов Чернобыльской АЭС "Черный аист" Виктор Шатило побывал в студии Sputnik на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, где рассказал о ликвидации последствий на ЧАЭС и прокомментировал высказывания президента Литвы Дали Грибаускайте об опасности строящейся атомной электростанции в Островце .



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусская АЭС довела союз стран Балтии до полураспада

"Без атомной энергетики мы никуда не двинемся. Беларусь — та республика, которая всегда отдавала больше себя для своих друзей и соседей и всегда дружила с прибалтийскими республиками, даже в самые тяжелые моменты. Поэтому утверждения госпожи Грибаускайте — это все очень некрасиво. Я знаю, она неглупый человек, но как человек уровня президента говорит ерунду", — сказал Шатило.

По словам собеседника Sputnik, после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году к безопасности атомных станций стали подходить совершенно иначе, многое было переоборудовано, и нынешнее строительство АЭС в Беларуси ведется по самым жестким требованиям.

"Беларусь — страна развитая. Они знают, что, прежде всего, надо трудиться, и они всегда пользуются всеми техническими новшествами. Там не может быть плохого качества конструкций, техники, я точно это знаю, потому что прошел это. Я знаю степень жесткости всех этих условий, которые могут там быть", — сказал Шатило.

Комментарий ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС Виктора Шатило слушайте на радио Sputnik Беларусь.