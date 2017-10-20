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Шатило: Грибаускайте человек умный, но о БелАЭС говорит ерунду

21.10.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вице-президент Межрегионального общественного фонда поддержки ликвидаторов-инвалидов Чернобыльской АЭС "Черный аист" Виктор Шатило побывал в студии Sputnik на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, где рассказал о ликвидации последствий на ЧАЭС и прокомментировал высказывания президента Литвы Дали Грибаускайте об опасности строящейся атомной электростанции в Островце.

Шатило: Грибаускайте человек умный, но о БелАЭС говорит ерунду
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Без атомной энергетики мы никуда не двинемся. Беларусь — та республика, которая всегда отдавала больше себя для своих друзей и соседей и всегда дружила с прибалтийскими республиками, даже в самые тяжелые моменты. Поэтому утверждения госпожи Грибаускайте — это все очень некрасиво. Я знаю, она неглупый человек, но как человек уровня президента говорит ерунду", — сказал Шатило.

По словам собеседника Sputnik, после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году к безопасности атомных станций стали подходить совершенно иначе, многое было переоборудовано, и нынешнее строительство АЭС в Беларуси ведется по самым жестким требованиям.

"Беларусь — страна развитая. Они знают, что, прежде всего, надо трудиться, и они всегда пользуются всеми техническими новшествами. Там не может быть плохого качества конструкций, техники, я точно это знаю, потому что прошел это. Я знаю степень жесткости всех этих условий, которые могут там быть", — сказал Шатило.

Комментарий ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС Виктора Шатило слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 60
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Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, белорус Виктор Шатило прокомментировал многочисленные высказывания президента Литвы о строящейся БелАЭС и поделился...

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