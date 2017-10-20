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Осипчик: здоровых людей сейчас почти нет, есть недообследованные
21.10.2017 13:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Едва ли не ежедневно в СМИ появляются сообщения о происшествиях, которые, так или иначе, связаны с неадекватным поведением или состоянием людей. При этом психологи считают, что в целом психологический климат в Беларуси можно назвать стабильным, а по некоторым показателям мы выглядим гораздо лучше стран-соседей.
"Видимо, качество новостей таково, что для того чтобы привлечь внимание, нужно поразить слушателя катастрофой, неожиданной смертью. Мне кажется, это просто подача новостей средствами массовой информации", — считает Осипчик.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Только то, что число суицидов в Беларуси за последние десять лет сократилось на 50%, уже говорит о многом. Самоубийство как раз и является одним из индикаторов кризиса в обществе. Серьезную роль в этом играет то, что каждые пять лет в нашей стране принимается План профилактики суицидов. В данный момент идет формирование третьего такого плана.
Также Беларусь утратила лидерство среди стран с высоким потреблением алкоголя на душу населения по статистике ВОЗ, а уровень заболеваний шизофренией у нас, в среднем, такой же, как и в других странах — заболеванием страдает 1% населения.
Беседу с Сергеем Осипчиком о психологическом климате в Беларуси слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Заместитель директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра психического здоровья Сергей Осипчик рассказал радио Sputnik Беларусь о...
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