Осипчик: здоровых людей сейчас почти нет, есть недообследованные

Осипчик: здоровых людей нет, есть недообследованные /

Едва ли не ежедневно в СМИ появляются сообщения о происшествиях, которые, так или иначе, связаны с неадекватным поведением или состоянием людей. При этом психологи считают, что в целом психологический климат в Беларуси можно назвать стабильным, а по некоторым показателям мы выглядим гораздо лучше стран-соседей.

"Видимо, качество новостей таково, что для того чтобы привлечь внимание, нужно поразить слушателя катастрофой, неожиданной смертью. Мне кажется, это просто подача новостей средствами массовой информации", — считает Осипчик.



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Только то, что число суицидов в Беларуси за последние десять лет сократилось на 50%, уже говорит о многом. Самоубийство как раз и является одним из индикаторов кризиса в обществе. Серьезную роль в этом играет то, что каждые пять лет в нашей стране принимается План профилактики суицидов. В данный момент идет формирование третьего такого плана.

Также Беларусь утратила лидерство среди стран с высоким потреблением алкоголя на душу населения по статистике ВОЗ, а уровень заболеваний шизофренией у нас, в среднем, такой же, как и в других странах — заболеванием страдает 1% населения.

Беседу с Сергеем Осипчиком о психологическом климате в Беларуси слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.