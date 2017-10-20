СК: ранее судимый за убийство чуть не зарубил собутыльника

В Полоцке в бытовой ссоре после распития спиртных напитков едва не погиб человек. 19 октября около 12 часов дня ранее судимый за убийство 32-летний неработающий полочанин распивал в своей квартире спиртное. Делал он это не один, а в компании своего знакомого, тоже местного жителя.

"В результате возникшей ссоры, подозреваемый схватил топор и нанес несколько ударов по голове 49-летнему жителю Полоцка. Потерпевший сумел выбежать из квартиры и дойти до медицинского учреждения, где ему оказана помощь. В настоящее время мужчина находится в реанимации", — рассказала Сахарова.

Следователи и эксперты-криминалисты осмотрели место происшествия, где для проведения необходимых экспертиз изъяли топор и одежду со следами вещества бурого цвета. Мужчина задержан. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.16 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь о покушении на убийство совершенное лицом, ранее совершившим убийство.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.