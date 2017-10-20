Лебедева и Косяк: "Арт-Гравитация" объединила художников двух столиц /

Неделя искусств "Арт-Гравитация" продлится в культурно-информационном центре "Дом Москвы" в Минске до 26 октября. Это один из проектов культурного сотрудничества двух столиц. "Арт-гравитация" объединяет три программы: выставочную, образовательную и музыкальную.

"По участию тех художников, которые приглашены на экспозицию выставки, можно сказать, что представлено все очень своеобразно и интересно. От станковой живописи, графики до акварели и абстракции. Очень различные представлены жанры художественного творчества", — рассказала Косяк.

В выставочной программе принимают участие художники — члены Творческого союза профессиональных художников из Москвы и Профессиональной творческой артели художников Беларуси. В экспозиции можно увидеть более 40 художественных работ и арт-объектов.

В образовательной программе "Арт-Гравитации" уже проведен мастер-класс по народной живописи в минском колледже искусств. В музыкальной программе примут участие солисты минского театра Музыкальной комедии и солисты Национальной оперы Беларуси.

В экспозиции принимают участие художники разных жанровых направлений. Однако их объединяет желание показать красоту и многообразие мира, его хрупкость и многоликость. Организатором "Арт-Гравитации" выступил департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Минске.

Беседу с Людмилой Косяк и Надеждой Лебедевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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