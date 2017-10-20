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В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников

21.10.2017 15:26 — Разное | Ежедневник  
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В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников

В субботу, 21 октября, в Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников. Закон принят в рамках декоммунизации страны.

Согласно закону, теперь для сноса любого советского памятника достаточно решения местных властей. Речь идет в первую очередь о памятниках солдатам Красной армии, погибшим во время Второй мировой войны во время освобождения Польши.

Памятники буду удаляться, если они символизируют коммунизм или тоталитарность.

Определять "тоталитарность" будет Институт национальной памяти Польши. Сейчас в его списке более 400 памятников, из них около 200 - это памятники советским солдатам.

МИД России назвал принятие нового польского закона сознательной провокацией и заявил, что она не останется без последствий.

 
 
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В субботу, 21 октября, в Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников. Закон принят в рамках декоммунизации страны.

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