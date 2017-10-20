Гаспарян: Польша отождествляет себя с проигравшей в войне страной

С сегодняшнего дня в Польше вступили в силу поправки в прошлогодний закон "О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя", принятые летом 2017 года. Согласно закону, запрещено называть улицы, школы, больницы в честь героев или событий, способных создать положительный имидж коммунизму и другим тоталитарным режимам. Также в течение года должны быть убраны памятники, мемориальные доски, насыпи, обелиски, колонны, барельефы, бюсты, памятные камни того времени.



© Sputnik/ Алексей Витвицкий В Польше вступил в силу закон о сносе памятников советским солдатам

Очевидно, что речь идет в первую очередь о памятниках и памятных знаках в честь солдат Красной армии, освобождавшей Польшу от немецко-фашистской оккупации. В условном списке Института национальной памяти Польши около 400 "тоталитарных" памятников. Из них более 200 так или иначе посвящены советским солдатам.

"Шаг постыдный и шаг, которому никогда не будет прощения. Когда вы начинаете воевать с мертвыми, это больше всего говорит о ваших собственных морально-этических качествах, и тех нормах, которые приняты у вас в обществе. Мой дед получил тяжелейшее ранение при освобождении Польши. Фактически, собираются сносить памятники однополчанам моего деда, которые в той земле нашли себе вечное пристанище", — сказал Гаспарян.

В боях за освобождение Польши погибло более 600 тысяч советских солдат. Гапарян отметил, что весьма слабым оправданием является пометка в законе о том, что сноса могут избежать мемориалы на кладбищах, удаленных от всеобщего обозрения, демонстрирующихся в научных и образовательных целях, а также сооружения, внесенные в список памятников архитектуры.

Комментарий Армена Гаспаряна о поправках в польский закон о декоммунизации слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.