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Бельский: новые правила для мотоциклистов не усложнят сдачу на права

21.10.2017 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На Национальном правовом интернет-портале сегодня опубликовано постановление МВД от 2 октября 2017 года за №280, которое вносит изменения в Инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством. Оно касается водителей, желающих получить права на управление мотоциклом.

Бельский: новые правила для мотоциклистов не усложнят сдачу на права
© Sputnik/ Валерий Мельников
Семь секунд на маневрирование: новые правила для мотоциклистов

Изменения коснутся нескольких элементов вождения. В частности, скоростное маневрирование теперь будет ограничено по времени. На прохождение дистанции будет отведено семь секунд. Также в случае падения во время выполнения этого элемента экзамен прекращается, права не выдаются.

"Появление "змейки" на время не удивляет, она входит в ту же базовую программу, в которую входила всегда. Сказать, что в плане подготовки что-то будет усложняться — пожалуй, нет. Это усложнит сам процесс экзамена, усложнит моральную подготовку, потому что в процессе экзамена волнение возрастает. Средний процент сдач, думаю, приспадет. Но не критично", — считает Бельский.

Руководитель мотошколы считает, что экзамены стоило бы усложнить, добавив в программу некоторые особые моменты при маневрировании, использовать короткую трассу на скорость среднего времени проезда, учесть некоторые внезапные ситуации. Также, по мнению Бельского, стоит исключить езду на холостом ходу.

Комментарий руководителя мотошколы "Мотохелп" Дмитрия Бельского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Руководитель мотошколы "Мотохелп" Дмитрий Бельский прокомментировал на радио Sputnik Беларусь введение новых правил при сдаче на права категории "А" – управление...

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