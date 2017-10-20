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Найти бесплатный Wi-Fi в минских автобусах пока проблематично

21.10.2017 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По сообщениям столичных транспортников, бесплатный Wi-Fi пока будет работать в автобусах маршрутов №1, №100 и на маршруте №300, который следует в Национальный аэропорт. Известно об этом стало еще во вторник, 17 октября. Sputnik Беларусь решил проверить эту информацию.

К слову, в Гомеле еще с весны 2017 года ходят автобусы с бесплатным Wi-Fi. В большинстве междугородних маршрутных такси, а временами и в городских, Wi-Fi тоже присутствует. Попытки обнаружить бесплатный Wi-Fi на нескольких автобусах двух популярных маршрутов №1 и №100 не увенчались успехом. Зато обогатили ценным знанием.

Первую часть поиска бесплатного Wi-Fi в минских автобусах смотрите на видео Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев отправился на поиски бесплатных сетей Wi-Fi в минском общественном транспорте, о которых ранее сообщил "Минсктранс".

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