Найти бесплатный Wi-Fi в минских автобусах пока проблематично

По сообщениям столичных транспортников, бесплатный Wi-Fi пока будет работать в автобусах маршрутов №1, №100 и на маршруте №300, который следует в Национальный аэропорт. Известно об этом стало еще во вторник , 17 октября. Sputnik Беларусь решил проверить эту информацию.

К слову, в Гомеле еще с весны 2017 года ходят автобусы с бесплатным Wi-Fi. В большинстве междугородних маршрутных такси, а временами и в городских, Wi-Fi тоже присутствует. Попытки обнаружить бесплатный Wi-Fi на нескольких автобусах двух популярных маршрутов №1 и №100 не увенчались успехом. Зато обогатили ценным знанием.

Первую часть поиска бесплатного Wi-Fi в минских автобусах смотрите на видео Sputnik Беларусь.