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Найти бесплатный Wi-Fi в минских автобусах пока проблематично
21.10.2017 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
По сообщениям столичных транспортников, бесплатный Wi-Fi пока будет работать в автобусах маршрутов №1, №100 и на маршруте №300, который следует в Национальный аэропорт.
К слову, в Гомеле еще с весны 2017 года ходят автобусы с бесплатным Wi-Fi. В большинстве междугородних маршрутных такси, а временами и в городских, Wi-Fi тоже присутствует. Попытки обнаружить бесплатный Wi-Fi на нескольких автобусах двух популярных маршрутов №1 и №100 не увенчались успехом. Зато обогатили ценным знанием.
Первую часть поиска бесплатного Wi-Fi в минских автобусах смотрите на видео Sputnik Беларусь.
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Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев отправился на поиски бесплатных сетей Wi-Fi в минском общественном транспорте, о которых ранее сообщил "Минсктранс".
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