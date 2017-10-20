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Власти Испании распускают правительство Каталонии

21.10.2017 18:02 — Разное | Ежедневник  
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Власти Испании распускают правительство Каталонии

Совет министров Испании принял решение приостановить автономию Каталонии и распустить ее правительство.

Как сообщают мировые информагентства со ссылкой на премьер-министра Испании Мариано Рахоя, на экстренном совещании кабинета министров было одобрено применение 155-й статьи Конституции. Эта статья позволяет правительству страны приостановить автономию в случае нарушения законодательства государства.

Таким образом правительство Каталонии будет распущено, а парламент автономии переизбран. на время переизбрания правительства и парламента Каталония потеряет свою автономию.

Выборы в Каталонии пройдут в течение полугода. Правда, решение правительства Испании должен еще утвердить сенат. Планируется, что он примет решение 27 октября.

 
 
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Совет министров Испании принял решение приостановить автономию Каталонии и распустить ее правительство.

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