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Минск принял турнир "Академия ММА Cup"
21.10.2017 19:36 — Разное | Sputnik Беларусь
В пятницу, 21 октября, в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club в Минске состоялся проект-шоу "Академия ММА CUP". В белорусскую столицу побороться за призы приехали бойцы и более чем пяти стран мира, противостояли им спортсмены из Беларуси. В пяти из семи поединков хозяева соревнований праздновали победу.
Зрителей в перерывах развлекали рэп-исполнители Seryoga и Джиган.
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Рейтинговые бойцы из Бразилии, Латвии, Португалии, России и других стран приехали в Минск для участия в турнире "Академия ММА Cup". Смотрите на видео фрагменты...
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