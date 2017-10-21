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Академия ММА Cup: украинцы победили белорусов в формате 2х2
21.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне Минск принял
После победы украинцы признались, что подобный формат боя стал неожиданным, но они смогли проявить характер и выиграть.
Всего же из семи поединков белорусские бойцы проиграли только два.
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Впервые в Минске состоялись соревнования ММА в формате 2х2, белорусским бойцам противостояли украинцы. Схватку смотрите на видео Sputnik Беларусь.
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