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Академия ММА Cup: украинцы победили белорусов в формате 2х2

21.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне Минск принял проект-шоу "Академия ММА Cup", в рамках которого впервые в Беларуси прошел бой в формате 2х2. Белорусским спортсменам Максиму Солдатенко и Руслану Колодко противостояли украинцы Роман Белогуров и Алексей Задорожный. Задорожный покинул октагон первым, победу гостевой команде принес Белогуров.

После победы украинцы признались, что подобный формат боя стал неожиданным, но они смогли проявить характер и выиграть.

Всего же из семи поединков белорусские бойцы проиграли только два.

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Теги: Минск
 
 
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Впервые в Минске состоялись соревнования ММА в формате 2х2, белорусским бойцам противостояли украинцы. Схватку смотрите на видео Sputnik Беларусь.

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