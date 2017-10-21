Академия ММА Cup: украинцы победили белорусов в формате 2х2

Накануне Минск принял проект-шоу "Академия ММА Cup" , в рамках которого впервые в Беларуси прошел бой в формате 2х2. Белорусским спортсменам Максиму Солдатенко и Руслану Колодко противостояли украинцы Роман Белогуров и Алексей Задорожный. Задорожный покинул октагон первым, победу гостевой команде принес Белогуров.

После победы украинцы признались, что подобный формат боя стал неожиданным, но они смогли проявить характер и выиграть.

Всего же из семи поединков белорусские бойцы проиграли только два.

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