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Восьмой выпуск международного конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
21.10.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Масштабный конкурс проводит телеканал НТВ совместно с международным агентством и радио Sputnik. Участвуют в танцевальном первенстве юные таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Всех ребят объединяет нелегкий жизненный путь, 140 участников показывают судьям свои номера и доказывают своим примером, что каждый может идти вперед и добиваться успеха.
В престижном состязании принимают участие и представительницы Беларуси.
Вы можете проголосовать за белорусских участниц, Марию Радионову и Каролину Тумашевич:
Грандиозный проект стартовал в начале сентября, в эфир уже вышли семь выпусков трогательного шоу. Конкурс продолжится в эту субботу.
Смотрите восьмой выпуск шоу
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Грандиозный танцевальный проект продолжается на НТВ, смотрите прямую трансляцию очередного выпуска "Ты супер! Танцы".
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