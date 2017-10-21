Масштабный конкурс проводит телеканал НТВ совместно с международным агентством и радио Sputnik. Участвуют в танцевальном первенстве юные таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Всех ребят объединяет нелегкий жизненный путь, 140 участников показывают судьям свои номера и доказывают своим примером, что каждый может идти вперед и добиваться успеха.

В престижном состязании принимают участие и представительницы Беларуси.

Вы можете проголосовать за белорусских участниц, Марию Радионову и Каролину Тумашевич:

Грандиозный проект стартовал в начале сентября, в эфир уже вышли семь выпусков трогательного шоу. Конкурс продолжится в эту субботу.

Смотрите восьмой выпуск шоу "Ты супер! Танцы" на Sputnik Беларусь.