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Эмоции на "Ты супер! Танцы": Каролина Тумашевич о своем выступлении

22.10.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В восьмом выпуске шоу Тумашевич выступила с "цыганочкой". К сожалению, жюри не выбрало белорусскую участницу для прохождения в следующий этап, и участница покинет шоу.

После выступления, конечно, нашлось место и эмоциям.

Каролина передала привет своему детскому дому, а также приемной семье из Италии, причем на итальянском языке.

Теперь в шоу осталась только одна представительница Беларуси — Мария Радионова. Она прошла в следующий этап.

Вы можете проголосовать за белорусскую участницу, Марию Радионову:

Международный проект "Ты супер! Танцы" стартовал в начале сентября, с тех пор зрители увидели уже восемь выпусков. Девятый выпуск шоу смотрите в следующую субботу.

 
 
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Белорусская участница Каролина Тумашевич поделилась своими впечатлениями об участии в шоу "Ты супер! Танцы". Смотрите на видео комментарий белоруски.

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