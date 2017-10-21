В восьмом выпуске шоу Тумашевич выступила с "цыганочкой". К сожалению, жюри не выбрало белорусскую участницу для прохождения в следующий этап, и участница покинет шоу.

После выступления, конечно, нашлось место и эмоциям.

Каролина передала привет своему детскому дому, а также приемной семье из Италии, причем на итальянском языке.

Теперь в шоу осталась только одна представительница Беларуси — Мария Радионова. Она прошла в следующий этап .

Вы можете проголосовать за белорусскую участницу, Марию Радионову:

Международный проект "Ты супер! Танцы" стартовал в начале сентября, с тех пор зрители увидели уже восемь выпусков. Девятый выпуск шоу смотрите в следующую субботу.