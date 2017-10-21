Cat-de-neuve: день рождения Катрин Денев

Катрин Денев проснулась знаменитой после оглушительного каннского триумфа фильма "Шербурские зонтики". Роль Женевьев Эмери стала для нее первой и успешной. Сегодня ее фильмография насчитывает почти 90 ролей.

Ее личная жизнь из года в год порождает новые слухи, Денев не любит об этом говорить, но ей приписывают романы со многими именитыми мужчинами.

К слову, актриса была единственной музой непревзойденного Ив Сен-Лорана, Денев не изменяла своему любимому кутюрье, он делал ей лучшие наряды для кино и красных дорожек.

Катрин Денев по сей день остается актрисой с активной гражданской позицией, она регулярно участвует в акциях протеста. Также актриса очень любит готовить и возиться в своем саду. А еще Денев — примерная бабушка: у нее четверо внуков, с которыми актриса проводит много времени.

Катрин Денев держит широкую общественность на расстоянии, она неохотно дает интервью и не отвечает на провокационные вопросы о пластических операциях, но с удовольствием рассказывает о маминых рецептах красоты.

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