ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семин: желание "зарабатывать отдельно" - причина каталонского кризиса

22.10.2017 11:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Глава Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида о применении ст. 155 испанской конституции, которая призвана лишить Каталонию статуса автономии, "атакой против демократии", и призвал парламент автономии созвать специальное заседание для обсуждения сложившейся ситуации. Известный российский тележурналист Константин Семин прокомментировал радио Sputnik Беларусь причины каталонской проблемы и рассказал о взаимосвязи текущих политических процессов.

"Еще года три назад нам казалось, что Евросоюз это такая монолитная глыба, в которой нет никаких трещин, лет пять назад нам представлялось что Евросоюз и США — это общий, коллективный Запад, между которыми никаких противоречий нет, что это все — сплошное НАТО, которое движется на Восток. Сегодня мы видим, что внутри этого "гегемона" есть дикое количество противоречий, и они усиливаются. Кто толкает Каталонию прочь от испанской центральной власти? Разумеется не интересы каталонских трудящихся. Дело в низменной, приземленной выгоде — зарабатывать хочется отдельно, и под это подгоняются все национальные, националистические мифы", — полагает Семин.

Комментарий Константина Семина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский тележурналист, теледокументалист, ведущий программы "Агитпроп" на канале "Россия-24" Константин Семин комментирует последние каталонские...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ожидание первой победы в Единой лиге ВТБ. Почему стоит пойти на матч "Цмокі-Мінск" - "Астана"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика