Глава Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида о применении ст. 155 испанской конституции, которая призвана лишить Каталонию статуса автономии, "атакой против демократии", и призвал парламент автономии созвать специальное заседание для обсуждения сложившейся ситуации. Известный российский тележурналист Константин Семин прокомментировал радио Sputnik Беларусь причины каталонской проблемы и рассказал о взаимосвязи текущих политических процессов.

"Еще года три назад нам казалось, что Евросоюз это такая монолитная глыба, в которой нет никаких трещин, лет пять назад нам представлялось что Евросоюз и США — это общий, коллективный Запад, между которыми никаких противоречий нет, что это все — сплошное НАТО, которое движется на Восток. Сегодня мы видим, что внутри этого "гегемона" есть дикое количество противоречий, и они усиливаются. Кто толкает Каталонию прочь от испанской центральной власти? Разумеется не интересы каталонских трудящихся. Дело в низменной, приземленной выгоде — зарабатывать хочется отдельно, и под это подгоняются все национальные, националистические мифы", — полагает Семин.

Комментарий Константина Семина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.