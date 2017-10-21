|
Семин: желание "зарабатывать отдельно" - причина каталонского кризиса
22.10.2017 11:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Глава Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида о применении ст. 155 испанской конституции, которая призвана лишить Каталонию статуса автономии, "атакой против демократии", и призвал парламент автономии
"Еще года три назад нам казалось, что Евросоюз это такая монолитная глыба, в которой нет никаких трещин, лет пять назад нам представлялось что Евросоюз и США — это общий, коллективный Запад, между которыми никаких противоречий нет, что это все — сплошное НАТО, которое движется на Восток. Сегодня мы видим, что внутри этого "гегемона" есть дикое количество противоречий, и они усиливаются. Кто толкает Каталонию прочь от испанской центральной власти? Разумеется не интересы каталонских трудящихся. Дело в низменной, приземленной выгоде — зарабатывать хочется отдельно, и под это подгоняются все национальные, националистические мифы", — полагает Семин.
Комментарий Константина Семина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский тележурналист, теледокументалист, ведущий программы "Агитпроп" на канале "Россия-24" Константин Семин комментирует последние каталонские...
|
Архив (Разное)
Комментарии