ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Садатиерашвили: первые шаги Каладзе в политике были связаны с футболом

22.10.2017 14:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По предварительным данным ЦИК Грузии, на выборах мэра Тбилиси уверенную победу одержал Каха Каладзе, в прошлом известный футболист (играл за итальянский "Милан") и экс-министр энергетики Грузии. Политический эксперт Дали Садатиерашвили рассказала радио Sputnik Беларусь о причинах успеха Каладзе.

Садатиерашвили: первые шаги Каладзе в политике были связаны с футболом
© REUTERS/ David Mdzinarishvili
Экс-футболист Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси

"За всю новейшую историю грузинского футбола Каладзе был единственным, кто играл в такой команде "грандов", и его первые шаги в политике были связаны с этим, а по оценке грузинских экспертов и политологов он был достаточно успешным министром. Он оказался очень способным, вопреки всем высказываниям скептиков", — сказала Садатиерашвили.

Каха Каладзе представляет правящую партию "Грузинская мечта — демократическая Грузия", по предварительным подсчетам он набрал 51,6 % голосов, за него проголосовали более 203,8 тысячи человек. Каладзе — историк по образованию, окончил Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили.

Комментарий политического эксперта Дали Садатиерашвили слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузинский политический эксперт Дали Садатиерашвили о победе Каха Каладзе на выборах мэра Тбилиси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские пятиборцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров U24 в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика