Садатиерашвили: первые шаги Каладзе в политике были связаны с футболом

По предварительным данным ЦИК Грузии, на выборах мэра Тбилиси уверенную победу одержал Каха Каладзе, в прошлом известный футболист (играл за итальянский "Милан") и экс-министр энергетики Грузии. Политический эксперт Дали Садатиерашвили рассказала радио Sputnik Беларусь о причинах успеха Каладзе.



© REUTERS/ David Mdzinarishvili Экс-футболист Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси

"За всю новейшую историю грузинского футбола Каладзе был единственным, кто играл в такой команде "грандов", и его первые шаги в политике были связаны с этим, а по оценке грузинских экспертов и политологов он был достаточно успешным министром. Он оказался очень способным, вопреки всем высказываниям скептиков", — сказала Садатиерашвили.

Каха Каладзе представляет правящую партию "Грузинская мечта — демократическая Грузия", по предварительным подсчетам он набрал 51,6 % голосов, за него проголосовали более 203,8 тысячи человек. Каладзе — историк по образованию, окончил Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили.

Комментарий политического эксперта Дали Садатиерашвили слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.