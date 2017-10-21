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Садатиерашвили: первые шаги Каладзе в политике были связаны с футболом
22.10.2017 14:13 — Разное | Sputnik Беларусь
По предварительным данным ЦИК Грузии, на выборах мэра Тбилиси уверенную победу одержал Каха Каладзе, в прошлом известный футболист (играл за итальянский "Милан") и экс-министр энергетики Грузии. Политический эксперт Дали Садатиерашвили рассказала радио Sputnik Беларусь о причинах успеха Каладзе.
© REUTERS/ David Mdzinarishvili
"За всю новейшую историю грузинского футбола Каладзе был единственным, кто играл в такой команде "грандов", и его первые шаги в политике были связаны с этим, а по оценке грузинских экспертов и политологов он был достаточно успешным министром. Он оказался очень способным, вопреки всем высказываниям скептиков", — сказала Садатиерашвили.
Каха Каладзе представляет правящую партию "Грузинская мечта — демократическая Грузия", по предварительным подсчетам он набрал 51,6 % голосов, за него проголосовали более 203,8 тысячи человек. Каладзе — историк по образованию, окончил Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили.
Комментарий политического эксперта Дали Садатиерашвили слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Грузинский политический эксперт Дали Садатиерашвили о победе Каха Каладзе на выборах мэра Тбилиси.
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