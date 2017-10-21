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Парламентские выборы в Чехии выиграл миллиардер Андрей Бабиш со своим движением ANO

22.10.2017 14:27 — Разное | Ежедневник  
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Парламентские выборы в Чехии выиграл миллиардер Андрей Бабиш со своим движением ANO

Парламентские выборы в Чехии завершились неоспоримой победой движения ANO, которое возглавляет миллиардер Андрея Бабиш. При этом правящая Чешская социал-демократическая партия оказалась лишь на пятой позиции.

Андрей Бабиш является владельцев агропромышленного концерна Agrofert. По оценкам Forbes его состояние составляет 4,1 млрд долларов.

Как сообщает Reuters, движение ANO Андрея Бабиша набрало 29,6% голосов. Это почти в три раза больше, чем у партии, оказавшейся на втором месте. Всего по итогам голосования в чешский парламент прошли девять партий.

По сути чешские избиратели проголосовали против всех традиционных партий, отдав свои голоса миллиардеру, который пообещал бороться с политической коррупцией и применить свои навыки успешного бизнесмена в управлении страной. Кроме того, поддержку электората обеспечило Андрею Бабишу его обещание противостоять попыткам Брюселя переселить в Чехию около 10 млн беженцев.

Между тем, несмотря на свою антикоррупционную риторику Андрей Бабиш, ранее занимавший пост министра финансов, был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в том, что незаконно получил субсидию ЕС в размере 2 млн евро. Было даже начато расследование. Правда, сам Бабиш все обвинения отрицает.

 
 
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Парламентские выборы в Чехии завершились неоспоримой победой движения ANO, которое возглавляет миллиардер Андрея Бабиш. При этом правящая Чешская...

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