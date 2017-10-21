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Прохладная погода сохранится в Беларуси в понедельник

22.10.2017 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 окт — Sputnik. Прохладная погода сохранится на территории Беларуси 23 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Брестской и Гродненской областях пройдут дожди. Слабый туман ожидается ночью и утром в отдельных районах республики. В целом по стране прогнозируется облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от 0 до минус 6 градусов, а на юго-западе будет от 1 до 5 градусов тепла. Во второй половине дня температура поднимется до 2-8 градусов со знаком плюс.

Ранее синоптики прогнозировали, что на будущей неделе может выпасть первый снег. Говорилось, что днем в среду температура понизится до нуля градусов, ожидаются осадки.

 
Теги: Минск
 
 
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В Брестской и Гродненской областях пройдут дожди, в отдельных районах страны ночью и утром ожидается туман.

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