В Литве начали предавать огласке сообщения агентов КГБ советского периода





Литовский центр исследования геноцида жителей и сопротивления начал предавать огласке сообщения агентов КГБ.

Как сообщает Delfi.lt , все планируют опубликовать доносы нескольких сотен агентов КГБ. В них – отчеты о деятельности литовских эмигрантов, промышленный шпионаж, Католическая церковь, информация о людях, которых советская власть считала опасными для своей идеологии.

Из уже опубликованных документов ясно, что КГБ особенно интересовался литовскими эмигрантами в США и Канаде. К примеру, агент "Светлов" в июле 1981 года информировал своих оперативников о создании кафедры литуанистики в Иллинойсском университете.

В сообщениях агента "Короля" постоянно описывается деятельность литовских эмигрантов в США, общественных деятелей и организаций. Агент "Шарунас" предоставил отчеты о печатных изданиях эмигрантов. Отчеты шпионов на сайте центра будут выкладывать до лета следующего года.