|
В Литве начали предавать огласке сообщения агентов КГБ советского периода
22.10.2017 16:02 — Разное | Ежедневник
Литовский центр исследования геноцида жителей и сопротивления начал предавать огласке сообщения агентов КГБ.
Как сообщает
Из уже опубликованных документов ясно, что КГБ особенно интересовался литовскими эмигрантами в США и Канаде. К примеру, агент "Светлов" в июле 1981 года информировал своих оперативников о создании кафедры литуанистики в Иллинойсском университете.
В сообщениях агента "Короля" постоянно описывается деятельность литовских эмигрантов в США, общественных деятелей и организаций. Агент "Шарунас" предоставил отчеты о печатных изданиях эмигрантов. Отчеты шпионов на сайте центра будут выкладывать до лета следующего года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовский центр исследования геноцида жителей и сопротивления начал предавать огласке сообщения агентов КГБ.
|
Архив (Разное)
Комментарии