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Доктор Сайков: диагноз "алкоголизм" сейчас ставят даже 10-летним детям
22.10.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Тема борьбы с употреблением алкоголя постоянно присутствует в нашей жизни. Этот вопрос находится на самом высоком уровне контроля: им вплотную занимаются медики и правоохранители, неоднократно он поднимается на совещаниях у президента. Тем не менее, врачи говорят, что алкоголизм стремительно молодеет.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
"В начале моей практики не было понятия "детский алкоголизм". Да, было понятие "подростковый алкоголизм", но это были единичные случаи. Сейчас диагноз "алкоголизм" в запойной форме ставится 10-12-летним. А из условно десяти человек, обращающихся за помощью, половина женщины", — говорит Сайков.
Врач считает, что к таким результатам привело отсутствие контроля со стороны государства за рекламой алкоголя и спиртосодержащих напитков в предыдущие годы, когда на постсоветском пространстве успело вырасти целое поколение "детей "Клинского". Сейчас всем стоит задуматься о будущих поколениях, которые остаются под угрозой, несмотря на принимаемые достаточно жесткие меры по контролю продаж и рекламы спиртного.
Беседу с врачом-психотерапевтом и наркологом, кандидатом медицинских наук Дмитрием Сайковым слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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В студии радио Sputnik Беларусь известный белорусский врач-психотерапевт и нарколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Сайков рассуждает о том, по каким причинам за...
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