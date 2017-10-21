Сайков: сейчас диагноз "алкоголизм" ставят даже 10-летним /

Тема борьбы с употреблением алкоголя постоянно присутствует в нашей жизни. Этот вопрос находится на самом высоком уровне контроля: им вплотную занимаются медики и правоохранители, неоднократно он поднимается на совещаниях у президента. Тем не менее, врачи говорят, что алкоголизм стремительно молодеет.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Доктор Сайков-младший: нация находится у черты алкогольной деградации

"В начале моей практики не было понятия "детский алкоголизм". Да, было понятие "подростковый алкоголизм", но это были единичные случаи. Сейчас диагноз "алкоголизм" в запойной форме ставится 10-12-летним. А из условно десяти человек, обращающихся за помощью, половина женщины", — говорит Сайков.

Врач считает, что к таким результатам привело отсутствие контроля со стороны государства за рекламой алкоголя и спиртосодержащих напитков в предыдущие годы, когда на постсоветском пространстве успело вырасти целое поколение "детей "Клинского". Сейчас всем стоит задуматься о будущих поколениях, которые остаются под угрозой, несмотря на принимаемые достаточно жесткие меры по контролю продаж и рекламы спиртного.

Беседу с врачом-психотерапевтом и наркологом, кандидатом медицинских наук Дмитрием Сайковым слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.