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Чудесное спасение котенка от гибели под машиной попало на видео
22.10.2017 17:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Трогательный инцидент произошел в этом октябре в Бангкоке. Мотоциклист заметил маленького котенка, который, сжавшись от страха, находился прямо на пути автомобилей. Мужчина не смог проехать мимо и решил спасти животное.
Байкер остановился на узкой обочине и начал махать руками, чтобы водитель приближающегося автомобиля успел затормозить. К счастью, этот маневр не привел к аварии, и транспортные средства, следующие за ним, также успели остановиться.
Мотоциклист взял котенка на руки и освободил проезжую часть. Движение по полосе восстановилось, а жизнь малыша была спасена. Судьба котенка неизвестна, возможно, мужчина решил оставить его себе.
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Байкер заметил испуганного котенка на оживленной проезжей части в Таиланде. Смотрите на видео, как мужчине удалось спасти малыша.
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