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Снег – это тоже счастье: как в Москве встретили первые зимние осадки
22.10.2017 17:40 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Снег выпал в субботу в Москве и области, в социальных сетях тут же появились посты, в которых пользователи поздравляли друг друга с этим, путь и небольшим, но событием.
Кто-то по-детски радовался снегу. Посмотрите, какое красивое зрелище.
"Проснулась утром и быстрее побежала любоваться снегом, загадала желание. Кто-то загадывает желание при первом снеге? Красотища!" — подписан следующий снимок.
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