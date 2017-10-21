ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снег – это тоже счастье: как в Москве встретили первые зимние осадки

22.10.2017 17:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Снег выпал в субботу в Москве и области, в социальных сетях тут же появились посты, в которых пользователи поздравляли друг друга с этим, путь и небольшим, но событием.

Кто-то по-детски радовался снегу. Посмотрите, какое красивое зрелище.

Снег на ред сквэа. #снег #snow #снегВМоскве #snowInMoscow #зима #Москва

Публикация от Konstantin Sibitev (@sibitev) Окт 21 2017 в 3:02 PDT

"Проснулась утром и быстрее побежала любоваться снегом, загадала желание. Кто-то загадывает желание при первом снеге? Красотища!" — подписан следующий снимок.

Проснулась утром и быстрее побежала любоваться снегом) загадала желание

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане, в свою очередь, делятся в Instagram снимками первого инея, который появился на текущей неделе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Чудесное спасение котенка от гибели под машиной попало на видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика