Снег – это тоже счастье: как в Москве встретили первые зимние осадки

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Снег выпал в субботу в Москве и области, в социальных сетях тут же появились посты, в которых пользователи поздравляли друг друга с этим, путь и небольшим, но событием.

Кто-то по-детски радовался снегу. Посмотрите, какое красивое зрелище.

Снег на ред сквэа. #снег #snow #снегВМоскве #snowInMoscow #зима #Москва Публикация от Konstantin Sibitev (@sibitev) Окт 21 2017 в 3:02 PDT

"Проснулась утром и быстрее побежала любоваться снегом, загадала желание. Кто-то загадывает желание при первом снеге? Красотища!" — подписан следующий снимок.