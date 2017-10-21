МИНСК, 22 окт — Sputnik. Телеведущая Ольга Бузова, ставшая участницей модного показа в Москве, призналась, что ей было очень приятно стать музой новой коллекции.

Во время мероприятия теледива продемонстрировала одно красное платье и два прозрачных наряда от российского дизайнера Беллы Потемкиной. Вела она себя на сцене достаточно фривольно, чем вызвала большой общественный резонанс.

Сама Бузова свой поступок прокомментировала в Instagram призывом любить себя. Также она обратилась к недоброжелателям, отметив, что они не попадают в хит-парад ее мыслей.

"Обожаю сцену в любом ее проявлении. Мне очень приятно, что именно я стала музой новой коллекции @bellapotemkinaofficial и вдохновила ее на создание таких шикарных образов. Все наряды потрясающие", — подписала видео телеведущая.