ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бузова о "голом" платье: приятно, что стала музой новой коллекции

22.10.2017 19:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Телеведущая Ольга Бузова, ставшая участницей модного показа в Москве, призналась, что ей было очень приятно стать музой новой коллекции.

Во время мероприятия теледива продемонстрировала одно красное платье и два прозрачных наряда от российского дизайнера Беллы Потемкиной. Вела она себя на сцене достаточно фривольно, чем вызвала большой общественный резонанс.

Сама Бузова свой поступок прокомментировала в Instagram призывом любить себя. Также она обратилась к недоброжелателям, отметив, что они не попадают в хит-парад ее мыслей.

"Обожаю сцену в любом ее проявлении. Мне очень приятно, что именно я стала музой новой коллекции @bellapotemkinaofficial и вдохновила ее на создание таких шикарных образов. Все наряды потрясающие", — подписала видео телеведущая.

Обожаю сцену в любом её проявлении ✨✨✨ Мне очень приятно, что именно я стала музой новой коллекции @bellapotemkinaofficial

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теледива похвасталась в Instagram видео с модного показа, на котором она впервые выступила в роли манекенщицы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" добыли первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика