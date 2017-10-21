Очереди фур на белорусских границах продолжают расти

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Выезда из Беларуси в Литву ожидают 636 грузовых автомобилей, сообщается на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным на 18:00, в пункте пропуска (ПП) "Каменный Лог" стоят 250 большегрузов, в ПП "Бенякони" — 163, в ПП "Привалка" — 133, в ПП "Котловка" — 90.

Для сравнения: в 14:00 на белорусско-литовской границе ожидали своей очереди 604 машины.

Увеличилась очередь грузовых автомобилей в пунктах пропуска на выезде из Беларуси в Латвию. На данный момент здесь "застряли" 225 авто.

На белорусско-польской границе стоят 87 большегрузов. В частности, в ПП "Брузги" своей очереди ожидают 30 машин, в ПП "Берестовица" — 52, в ПП "Козловичи" — 5.