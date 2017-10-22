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Виктор Прокопеня: Беларуси нужны креативные бизнес-модели, а не технологические инновации

23.10.2017 00:33 — Разное | Ежедневник  
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Виктор Прокопеня: Беларуси нужны креативные бизнес-модели, а не технологические инновации

Беларусь сконцентрировалась на технологических инновациях и совсем забыла, что успех проносит не само изобретение, а креативная бизнес-модель, которая продаст это изобретение, заявил основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня.

"Здравый смысл говорит нам, что в долгосрочной перспективе создавать экономическую ценность можно только за счет инноваций. Однако за последние 50 лет экономика Китая выросла болеем чем в 50 раз. Но при этом никто не может назвать ни одного китайского изобретения за последние 50 лет, которым пользуется весь мир", - рассказал Виктор Прокопеня на прошедшей в Минске третьей Международной конференции "Новая реальность: вызовы для Беларуси 2017", организованной ОАО "Белгазпромбанк" и бизнес-школой ИПМ.

"Логичная мысль возникает, что китайцы только и делают, что копируют, но и это не так. Китай каждый день создает огромное количество инноваций. Просто они имеют совершенно другую природу", - пояснил бизнесмен.

По мнению Виктора Прокопени, инновации в области технологий - это самый опасный и самый рисковый вид инноваций. История знает много примеров, когда за счет огромных финансовых ресурсов создавался инновационный продукт, которому все эксперты пророчили блестящее будущее. Но в итоге маленький Покемон, на создание которого были затрачены совсем не большие суммы, принес инвесторам в десять раз больше денег, чем уникальные высокотехнологические продукты, которые по тем или иным причинам не получили широкого распространения.

"Именно поэтому, если делать ставку на инновации в области продукта и технологий, нужны не только деньги, нужно еще чтобы очень сильно повезло. Потому что самые лучшие умы планеты принимают тут неверные решения", - заявил Виктор Прокопеня, еще раз сделав акцент на том, что такие инновации очень рисковые и опасные для инвестора.

Как рассказал известный бизнесмен, Томас Эдисон вовсе не первый изобрел электрическую лампочку. К тому моменту были известны как минимум 22 изобретателя, которые придумали точно такую же инновацию.

"В чем действительно была заслуга Тома Эдисона, так это в том, что он был не только изобретателем, но и бизнесменом. Он придумал бизнес-модель, как продавать электричество: генератор-трансформатор-провода-лампочка в квартире - счет за электричество. Просто отдельно взятая технология не меняет мир. Наш мир меняют прежде всего креативные бизнес-модели. Это именно та область, на которой, на мой взгляд, больше фокусироваться развивающиеся страны и Беларусь в том числе", - заявил Виктор Прокопеня.

 
Теги: Минск
 
 
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