Давиташвили: поставки тракторов из Беларуси в Грузию будут расти

За первое полугодие текущего года торговый оборот между Грузией и Беларусью превысил 56 миллионов долларов, из них 44 миллиона пришлись на импорт белорусских товаров в Грузию.

"Самый известный бренд из Беларуси — это белорусский трактор, который пользуется большой популярностью в Грузии. Наши фермеры привыкли регулярно работать на белорусских тракторах", — сказал Давиташвили в беседе на радио Sputnik Грузия .

В настоящее время сельское хозяйство становится стратегическим направлением для Грузии, соответственно, и спрос на белорусскую технику будет расти, отметил министр.

"Я думаю, что у белорусских производителей в Грузии будут свои коммерческие интересы", — резюмировал Давиташвили.

Комментарий министра сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили о поставках белорусской техники слушайте на радио Sputnik Беларусь.