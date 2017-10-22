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Давиташвили: поставки тракторов из Беларуси в Грузию будут расти

23.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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За первое полугодие текущего года торговый оборот между Грузией и Беларусью превысил 56 миллионов долларов, из них 44 миллиона пришлись на импорт белорусских товаров в Грузию.

"Самый известный бренд из Беларуси — это белорусский трактор, который пользуется большой популярностью в Грузии. Наши фермеры привыкли регулярно работать на белорусских тракторах", — сказал Давиташвили в беседе на радио Sputnik Грузия.

В настоящее время сельское хозяйство становится стратегическим направлением для Грузии, соответственно, и спрос на белорусскую технику будет расти, отметил министр.

"Я думаю, что у белорусских производителей в Грузии будут свои коммерческие интересы", — резюмировал Давиташвили.

Комментарий министра сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили о поставках белорусской техники слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Самый известный белорусский бренд в Грузии — это трактор, и поставки сельхозтехники из Беларуси в Грузию продолжат расти, сообщил министр сельского хозяйства...

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