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Давиташвили: поставки тракторов из Беларуси в Грузию будут расти
23.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
За первое полугодие текущего года торговый оборот между Грузией и Беларусью превысил 56 миллионов долларов, из них 44 миллиона пришлись на импорт белорусских товаров в Грузию.
"Самый известный бренд из Беларуси — это белорусский трактор, который пользуется большой популярностью в Грузии. Наши фермеры привыкли регулярно работать на белорусских тракторах", — сказал Давиташвили в беседе на
В настоящее время сельское хозяйство становится стратегическим направлением для Грузии, соответственно, и спрос на белорусскую технику будет расти, отметил министр.
"Я думаю, что у белорусских производителей в Грузии будут свои коммерческие интересы", — резюмировал Давиташвили.
Комментарий министра сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили о поставках белорусской техники слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Самый известный белорусский бренд в Грузии — это трактор, и поставки сельхозтехники из Беларуси в Грузию продолжат расти, сообщил министр сельского хозяйства...
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