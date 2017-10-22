Крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии теперь контролируют курды

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Арабско-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) захватили у боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде других стран) крупное нефтяное месторождение Аль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зо, сообщается на официальном сайте SDF .



© Sputnik/ Илья Питалев СМИ: неофициальная столица ИГ Ракка освобождена от террористов

Прежде сообщалось, что более 80% нефтяных ресурсов в провинции Дейр-эз-Зор находятся под контролем террористов ИГ. Боевики захватили нефтяные и газовые поля в Дейр-эз-Зоре в апреле 2014 года. Единственным месторождением, которое контролировалось сирийской армией и союзными силами, было Ат-Тайем.

Накануне стало известно, что боевики ИГ отступили и месторождение Аль-Омар перешло под контроль SDF. "Наши силы провели крупномасштабную военную операцию, направленную против наемников на территории нефтяного месторождения Аль-Омар рано утром (22 октября 2017 года). В результате наши силы освободили месторождение Аль-Омар", — говорится в сообщении.

На сайте курдской организации также отмечается, что силы "сирийского режима располагаются в трех километрах от месторождения".

Аль-Омар располагается на восточном берегу реки Евфрат, в непосредственной близости от сирийско-иракской границы. До 2011 года, когда Сирию охватил вооруженный конфликт, там добывалось до 11 тысяч баррелей нефти в сутки.