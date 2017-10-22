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На выезде из Беларуси скопились 891 фура и 220 легковых авто

23.10.2017 09:21 — Разное | БДГ  
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По данным Госпогранкомитета, по состоянию на 8 утра 23 октября, выезда из Беларуси ожидает 891 фура.

На границе с Литвой в «Каменном Логе» стоят 250 грузовиков, в «Привалке» - 191, в «Котловке» - 100, в «Беняконях» - 185 фур.

Выезда из Латвии ждут 80 грузовиков в пункте пропуска «Урбаны», 70 – в пункте пропуска «Григоровщина».

На границе с Польшей в пункте пропуска «Брузги» стоят в очереди 15 большегрузов и 70 легковушек. 150 легковых авто ждут выезда из Беларуси в пункте пропуска «Брест».

 
Теги: Брест
 
 
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По данным Госпогранкомитета, по состоянию на 8 утра 23 октября, выезда из Беларуси ожидает 891 фура. На границе с Литвой в «Каменном Логе» стоят 250 грузовиков, в...

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