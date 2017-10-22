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Два региона Италии намерены получить автономию

23.10.2017 09:24 — Разное | Ежедневник  
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Два региона Италии намерены получить автономию

фото: xakac.info

Жители самых богатых регионов Италии - Ломбардии и Венето - высказались за расширение автономии. Несмотря на то, что референдумы состоялись легально, их результаты не имеют юридически обязывающей силы для центрального правительства в Риме.

В воскресенье, 22 октября, две североитальянские области Венето и Ломбардия провели референдумы об автономии.

Согласно предварительным данным, в Ломбардии явка составила 40%, в Венето - 57%. По словам местных властей, более 90% пришедших высказались за большую автономию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные издания La Stampa.

Ломбардия, куда входит финансовая столица Италии - Милан, и регион Венето со столицей в Венеции - самые богатые регионы страны. Их доля в ВВП Италии составляет 30 процентов.

Идеи автономии или даже независимости набирают все большую популярность на севере Италии. Одна из главных претензий регионов в том, что они платят Риму куда больше налогов, чем получают из бюджета. Как следствие власти этих регионов уже заявили о том, что будут добиваться уменьшения отчислений в госбюджет почти вдвое.

Ломбардия в год отдает на 54 млрд евро (64 млрд долларов) больше, чем получает, а Венето - на 15,5 млрд евро (18,2 млрд долларов).

Похоже, в Европе продолжается «цепная реакция» вслед за Каталонией, где прошел референдум о независимости. 

 
 
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Жители самых богатых регионов Италии - Ломбардии и Венето - высказались за расширение автономии. Несмотря на то, что референдумы состоялись легально, их результаты...

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