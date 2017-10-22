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Сотни грузовиков пытаются выехать из Беларуси в Литву
23.10.2017 10:13 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Огромные очереди из грузовых автомобилей по-прежнему наблюдаются в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе, сообщает Sputnik.
Заторы на границе начали образовываться в минувшие выходные. Самым загруженным было литовское направление.
Согласно данным Государственного пограничного комитета (ГПК) на 10:00 23 октября, проблемы с пересечением границы сохранились. Так, почти 700 фур стоят в ПП на границе с Литвой:
Кроме того, очереди из грузовиков есть и на белорусско-латвийской границе. В "Григоровщине" стоят 60 фур, в "Урбанах" — 70.
На польском направлении подобных проблем нет. Вместе с тем, сложности испытывают водители легковых авто: в "Бресте" скопилось 150 машин.
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Очереди на границе Беларуси и Литвы начали образовываться еще в субботу, с началом недели ситуация не улучшилась.
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