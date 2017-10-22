Сотни грузовиков пытаются выехать из Беларуси в Литву

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Огромные очереди из грузовых автомобилей по-прежнему наблюдаются в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе, сообщает Sputnik.

Заторы на границе начали образовываться в минувшие выходные. Самым загруженным было литовское направление.

Согласно данным Государственного пограничного комитета (ГПК) на 10:00 23 октября, проблемы с пересечением границы сохранились. Так, почти 700 фур стоят в ПП на границе с Литвой:

"Котловка" — 90

"Каменный Лог" — 260

"Бенякони" — 140

"Привалка" — 184

Кроме того, очереди из грузовиков есть и на белорусско-латвийской границе. В "Григоровщине" стоят 60 фур, в "Урбанах" — 70.

На польском направлении подобных проблем нет. Вместе с тем, сложности испытывают водители легковых авто: в "Бресте" скопилось 150 машин.