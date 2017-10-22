КГК: внеплановые проверки бизнеса не будут проводить по анонимным обращениям

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По анонимным обращениям внеплановые проверки субъектов хозяйствования назначаться не будут, сообщила начальник управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета государственного контроля Данута Рыжикова.

«По анонимным обращениям проверки не назначаются. В случае, если гражданин указывает факт нарушения — он должен будет дать письменное согласие выступать в дальнейшем свидетелем в суде, если данные о нарушении не подтвердятся», — пояснила Данута Рыжикова в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1», передает БЕЛТА .

По словам представителя КГК, внеплановые проверки могут быть назначены только при наличии у контролирующего органа достоверной информации о совершаемом нарушении.

«Контролирующие надзорные органы будут изучать имеющиеся у них базы данных, не беспокоя субъект хозяйствования. И когда они установят информацию о нарушениях либо эта информация поступит из других источников (в том числе от госорганов или граждан), она будет уточняться, проверяться и если нарушение имеет место быть — может быть назначена внеплановая проверка», — сообщила она.

Данута Рыжикова напомнила, что на минувшей неделе указом главы государства на треть сокращен перечень контролирующих надзорных органов, уполномоченных проводить проверки.

«С нового года все контролирующие и надзорные органы обязаны будут представить субъекту хозяйствования чек-лист — перечень вопросов, по которым может быть проведена проверка. Это как форма самоконтроля предприятия: предприятие отвечает, как у него на самом деле налажена работа, контроль изучает и на основании этого изучения может дать рекомендации — без проверки», — рассказала она.

Специалист также рассказала, что контроль за соблюдением требований указа возлагается на Комитет государственного контроля как в отношении контролирующих органов, осуществляющих проверки финансово-хозяйственной деятельности, так и в отношении всех надзорных органов.

«С принятием указа у нас появляется официальное понятие — грубое нарушение требований законодательства при проведении проверки. К грубым нарушениям отнесены: нарушение срока проведения проверки, требования к проверке в тех вопросах, которые не входят в компетенцию контролирующего надзорного органа, непредоставление субъекту хозяйствования в установленный срок итогового документа по результатам проверки», — пояснила она и напомнила, что за нарушения при проведении проверок контролеры будут нести административную ответственность до 30 базовых величин.

Кроме того, будут приниматься еще и меры по привлечению виновных к дисциплинарной ответственности — от выговора или замечания до освобождения от занимаемой должности. Комментируя тот факт, что с 2019 года будут проводиться выборочные проверки субъектов хозяйствования, представитель КГК пояснила, что они будут проводиться при наличии высоких рисков нарушений.

«Будет составляться план выборочных проверок, его будет формировать Комитет госконтроля. Этот план будет размещаться на сайте комитета», — уточнила она.

Данута Рыжикова также сообщила, что за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество проверок уменьшилось на 48,4%. «Мы будем прилагать все усилия, чтобы эта тенденция сохранилась», — констатировала она.

Указ № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» подписан 16 октября. Реализация его положений позволит выстроить более рациональную систему государственного контроля, повысить прозрачность деятельности контролирующих (надзорных) органов, исключить излишнее, не обоснованное объективными причинами обременение субъектов хозяйствования проверочными мероприятиями.