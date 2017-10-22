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Журавлев: В рамках ЕС регионы уже не нуждаются в единых государствах
23.10.2017 10:30 — Разное | Sputnik Беларусь
В воскресенье, 22 октября,
© Sputnik/ Хавьер Луэнго
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе на
"В рамках единого Евросоюза регионы уже не нуждаются в единых государствах. Евросоюз все плюсы, которые есть в единых государствах, дает и так. Отсутствие границ, отсутствие таможен, свободное передвижение, единая экономика. Зато все минусы государства, налоги, какие-то требования федеральной власти по отношению к населению региона, он снимает", — говорит Журавлев.
Именно поэтому, по словам политолога, в регионах наиболее развитых и богатых, таких как Каталония в Испании, Шотландия в Великобритании или северная и центральная Италия, так или иначе
Комментарий генерального директора Института региональных проблем, кандидата политических наук Дмитрия Журавлева слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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